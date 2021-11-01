الميزانية السعودية تسجل فائضاً بـ6.6 مليار ريال في الربع الثالث

31 أكتوبر , 2021
كشفت وزارة المالية السعودية، الأحد، عن فائض إيرادات محققة في ميزانية الدولة للربع الثالث ليبلغ 243.3 مليار ريال (64.8 مليار دولار) مقابل إجمالي مصروفات لذات الفترة قوامها 236.6 (63 مليار دولار)، مسجلة فائضاً بقيمة 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام 696.2 مليار ريال، مقابل مصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز 5.3 مليار ريال. وحققت الإيرادات النفطية خلال التسعة الأشهر الأولى 396.7 مليار ريال، بينما بلغ مستحصلات الدولة من الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.
وسجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، بنسبة 60 في المائة على أساس سنوي فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13 في المائة على أساس سنوي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021.
وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2021 إلى 5.4 مليار ريال.
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