روسيا تسجل حصيلة إصابات بكورونا قياسية جديدة

31 أكتوبر , 2021 موسكو: سجلت روسيا اليوم الأحد، 40993 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. كما رصد الفريق الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 1158 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

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