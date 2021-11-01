تجاوزت الـ100.. تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الأخيرة في ميسان

وذكرت صحة ميسان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد المصابين بالتسمم تجاوز الـ100 إصابة، مبينة أن اغلب الداخلين تماثلوا للشفاء".

وتابع البيان، "لا توجد اي حالات خطرة ولا وفيات في الحادث، مؤكدا أن جميع الحالات تحت السيطرة والوضع مسيطر عليه".



وأوضح، إنه "تم أتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أصحاب المطاعم".