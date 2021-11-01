انت الان تتابع خبر مراقبون: بعض الاحزاب فسحت المجال امام التدخلات الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بين محاصصتين الاولى محلية والثانية اقليمية تجري عملية تشكيل الحكومة في مشهد متكرر يعقب كل انتخابات تشريعي تجري في البلاد، مصالح تلك الدول تدفعها لمواصلة التدخل دون الاهتمام باعتراضات الاطراف الرافضة للتدخلات، وهو أمر يؤدي بطبيعة الحال الى تشكيل حكومة بعيدة عن طموحات الاوساط الشعبية.يذهب البعض في رأيه بهذا الخصوص الى ان حالة الانقسام وعدم التوافق التي تعيشها الاوساط السياسية دفعت بعض الاحزاب الى الاستعانة باطراف اقليمية لتحقيق اهدافها ما يفسح المجال امام تلك الدول للتدخل في الشأن الداخلي العراقي.

الى جانب ذلك بدأت بعض الاطراف السياسية بتصعيدٍ غير مسبوق ضد التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وتحديداً مسألة تشكيل الحكومة، وهي قد تكون اما خطوة تحسب على إنها تلويحاً مبكراً لصد اي تحركات لقلب موازين القوى، او إنها رد فعلي حقيقي على التدخلات الخارجية التي باتت واضحة للقاصي والداني.

