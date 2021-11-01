"جبهة تحرير تجراي" تقتل 100 شاب شمال إثيوبيا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب الاتصال بالحكومة الإثيوبية أن عناصر من جبهة تحرير تجراي قتلت 100 شاب شمال البلاد.



وأوضح بيان صادر عن وزير مكتب الاتصال الحكومي،"، أن عناصر من الجبهة الانفصالية، تسللت إلى مدينة "كومبلشا" الاستراتيجية بإقليم أمهرة (شمال) ونفذت العملية.

وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، لجسي تولو، إن عناصر مسلحة من جبهة تحرير تجراي تسللت إلى الإقليم، وقامت بنهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بمدينتي ،كومبلشا، وديسي.

وأشار إلى أن الجبهة حاولت قطع الطرق التي تربط المدن بعدة مناطق لكنها فشلت، في ذلك.

وذكر الوزير أن قوات الجيش الإثيوبي والقوات الأخرى تقاتل جبهة تحرير تجراي بهذه المناطق، داعيا إلى الامتناع عن تداول الدعاية الكاذبة التي تطلقها الجبهة.

ونفى مكتب الاتصال الحكومي تقارير إعلامية عن سيطرة جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان بالإرهابية، على مدينة ديسي بإقليم أمهرة.

وكان مجلس إقليم أمهرة الإثيوبي، قد أعلن أمس الأحد فرض حظر التجوال بجميع مدن الإقليم، وتعليق الخدمات الحكومية بعد هجوم لمتمردي "جبهة تجراي".

ومن المقرر أن يتم تطبيق حظر التجوال بجميع مدن الإقليم من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وإيقاف العمل بكل المؤسسات الحكومية.

كما طالب بيان للمجلس بضرورة جمع المركبات الحكومية في مركز واحد لاستخدامها في الحملة، داعيا أصحاب المركبات الخاصة بالوفاء بمسؤولياتهم من خلال توفير سياراتهم، كلما كان ذلك ضروريًا لنجاح الحرب.