شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، اتفاقيتين إلى اللجان النوعية لدراستهما.

وقال رئيس النواب إن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها حول الاتفاقيتين عدم وجود ما يخالف الدستور والقانون وأن الاتفاقيتين يخضعان فى إقرارهما إلى موافقة مجلس النواب، وذلك طبقا للمادة 151 من الدستور، والاتفاقيتين هما:

1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من الطاقة ومكاتب لجان الدفاع والخارجية والخطة والاقتصادية، و يعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021 وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتىالخطة والاقتصادية