دولة الإمارات تطلق جامعة زايد العسكرية بالتزامن مع احتفالات الخمسين

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلنت الإمارات، الاثنين، عن إطلاق جامعة زايد العسكرية، التي تهدف إلى إعداد وتدريب الجيل القادم من ضباط السلك العسكري والأمني بالإمارات.



وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد أحمد البواردي في الإمارات، خلال مؤتمر صحفي، في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، إن الإعلان عن إطلاق جامعة زايد العسكرية يتزامن مع اقتراب احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

ووصف ذلك بأنه "فصل جديد من المسيرة التنموية بقطاع التعليم العسكري بالدولة، أساسه الاستثمار في العقول والطاقات الوطنية الشابة".

وقال: "بناء على التطور المشهود الذي يرافق كافة القطاعات في دولتنا، فهذا ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى لمواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة، ولا سيما في القطاع العسكري، وعلينا أن نبلغ أعلى مستويات الكفاءة على المستوى الوطني في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم العسكري والأكاديمي التخصصي، وصقل قدرات المرشحين وتزويدهم بالمعارف والخبرات، تماشياً مع تطلعات وطننا في سبيل حماية وصون مكتسباتنا وتطوير قدراتنا واستكمال مسيرة الدولة في التنمية والبناء".

وأضاف: "لا يمكننا سوى أن نعبر عن فخرنا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإنجازات التي بلغ صداها العالم بأسره خلال نصف قرن من الزمان، ولا شك أن التعليم وإعداد أجيال المستقبل يمثلان جزءاً أساسياً من هذه الإنجازات، مبيناً أنه في قطاع الدفاع، تغمرنا مشاعر الفخر تجاه أبناء قواتنا المسلحة والكليات العسكرية التي ساهمت في إعداد العسكريين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل خدمة وطنهم بكل فخر وكرامة، وقدموا التضحيات من أجل إبقاء راية الوطن مرفوعة وشامخة في السماء".

وأكد البواردي على أهمية العمل الدؤوب الذي ساهم في إنجاز هذا المشروع بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال: "نتطلع لرؤية المرشحين العسكريين من أبناء الإمارات وهم يشاركون في التدريبات العسكرية ويكتسبون الخبرات المهنية والأكاديمية ويصقلون شخصياتهم القيادية ليكونوا ضمن الكفاءات الجديدة الشابة التي نطمح بتطويرها لتقود مسيرة الحداثة والتطور في المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد الخمسين".

من ناحيته، قال نائب قائد جامعة زايد العسكرية العميد الركن وليد النقبي إن جامعة زايد العسكرية "تمثل خطوة جديدة ونقلة نوعية في مسار التعليم العسكري ضمن مساعي دولة الإمارات لتوفير مستوى تدريب عسكري فائق وإعداد وتجهيز قادة المستقبل، وتعزيز مستوى عالٍ من الانسجام بين ضباط السلك العسكري والأمني من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وترسيخ العمل التكاملي في مؤسسات الدولة ذات العلاقة من خلال تبني رؤية واحدة شاملة في سبيل خدمة الوطن".

وسيتم اختيار طلبات الدفعة الأولى التي تضم 100 مرشح للانضمام إلى جامعة زايد العسكرية، حيث يبدأ برنامج الدورة في يناير 2022، كما سيتم اختيار المرشحين من بين مجموعة أكبر من المتقدمين الذين سيتوجهون لإكمال مسيرتهم في القوات المسلحة أو الشرطة.

وبعد البرنامج الذي يستمر لمدة 3 سنوات في جامعة زايد العسكرية، سيتخرج المرشحون بشهادة بكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن من خلال البرنامج الذي يقام بالتعاون مع أكاديمية ربدان.