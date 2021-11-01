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مقاتلات العراق تقصف وكرا لتنظيم داعش الارهابي بصلاح الدين

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محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قصفت مقاتلات عراقية وكرا لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين وألقت القبض على إرهابي فيما تحاصر القوات 3 آخرين.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين إن مقاتلات عراقية من طراز "أف16" قصفت وكرا لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح.

 

 

وأضافت، في بيان صحفي، أن قوة من لواء مغاوير عمليات صلاح الدين خرجت لتفتيش مكان القصف في منطقة العيث وألقت القبض على إرهابي.

 

وأشارت إلى محاصرة 3 من عناصر داعش في المكان ذاته.

 

ومنذ إعلان بغداد سقوط داعش في العراق عام 2017 يواصل التنظيم عملياته الإرهابية لكن في الشهور الأخيرة تنامت تلك الهجمات في مؤشر على لملمة فلوله.

 

وتخلى داعش عن نهج احتلال الأرض واتجه لعمليات كر وفر باستخدام عبوات ناسفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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