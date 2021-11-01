شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: الحقيقة المرة «جورج قرداحي» أدخلنا في منزلق خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة للمملكة، تسببت في أزمة كبيرة للبلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ميقاتي قوله :” أنه ناشد جورج قرداحي رداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، ولكن هذا لم يُترجم واقعياً، وعليه نحن أمام منزلق كبير”.
يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه ميقاتي، اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع جهات عربية ودولية، محاولا إيجاد حل ينقذ حكومته.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي لأنها مفتاح الحل في الأزمة الحالية.
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