شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توجه ضربة لمليشيا حزب الله اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
قررت الحكومة الألمانية حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لميليشيا حزب الله اللبناني.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت حظر 3 جمعيات متهمة بتمويل مليشيا حزب الله اللبناني.
وأضافت أن هذه الجمعيات تعتبر تنظيمات هياكل بديلة، لمشروع “اليتيم” المحظور في ألمانيا منذ 2014، والتي أعيد لاحقا بتسميتها بألوان الأيتام.
وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذه الجمعيات تقوم بجمع الأموال لصالح مؤسسة الشهيد، منوهة أنها تذهب لأسر قتلى مليشيا حزب الله.
يذكر أن ألمانيا كانت قد حظرت في أبريل 2020 حزب الله اللبناني بشكل كامل على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا توجه ضربة لمليشيا حزب الله اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.