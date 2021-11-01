شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مشتركة بين سول وواشنطن وسط توترات التجارب الصاروخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول عسكري في سول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا تدريبات جوية مشتركة اليوم الاثنين وسط توترات بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة ومطالب باستئناف محادثات نزع السلاح النووي.

والتدريبات التي أطلق عليها في السابق "فيجيلانت إيس" جمعت ذات مرة عشرات الآلاف من الجنود ومئات الطائرات المقاتلة المتطورة والقاذفات وطائرات حربية أخرى.

لكن برنامج التدريبات تقلص منذ عام 2017 لتسهيل المحادثات الرامية إلى إنهاء برامج بيونجيانج النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتستمر التدريبات، التي لم يتم الإعلان عنها رسميا ولا عن اسمها، خمسة أيام. وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن كل جانب أرسل نحو 100 طائرة منها مقاتلات إف-15 وإف-16 من كوريا وإف-16 أرسلتها واشنطن ولكن لن يشارك في التدريبات أي جنود أو عتاد من البر الرئيسي الأمريكي.