عملية جديدة تطيح بـ3 إرهابيين في ديالى (صور)

وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى وقوة برية من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمال المقدادية بمحافظة ديالى".



وأوضح، إن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".