بكنى وعناوين مختلفة.. عملية نوعية تطيح بـ13 إرهابياً في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على( ١٣) متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، إن "الإرهابيين هم كل من: المكنى (ابو وقاص) ويعمل فيما يسمى لواء القدس والمكني (ابوزهراء) يعمل فيما يسمى (كتيبة ابي مصعب الزرقاوي) ومجرم أخر يعمل فيما يسمى (معسكر سلمان الفارسي) فيما يعمل الإرهابي الرابع بما يسمى (ديوان الجند/السريه النقلية ) والارهابي المكنى (ابو هنون) يعمل فيما تسمى (الهندسة العسكرية / قسم الالغام)، كما كان من بينهم الإرهابي المكنى (ابو حيدر) والذي يعمل فيما تسمى (فرقة مؤته ) اما الإرهابي السابع فهو المكنى (نشوان) يعمل فيما تسمى (فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب)".



وتابع، "كما القت القبض على إرهابي اخر والذي يعمل فيما يسمى ( قاطع القيارة/ عسكر/ جعفر الطيار)، والإرهابي الملقب (ابو حيدر) ويعمل فيما تسمى (فرقه نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان) ، فضلا عن إلقاء القبض على الارهابي المكنى (علي) يعمل فيما يسمى (فرقة مؤته / لواء زيد بن الحارث)، و الارهابي المكنى (ابو مسلم) والذي يعمل فيما تسمى (الشرطة الاسلامية/مرور)، كذلك القت القبض على الارهابي المكنى (ابوغفران) يعمل فيما يسمى ( ديوان الجند/سرية النقليات) والقت القبض أيضاً على الارهابي المكنى (ابوخطاب) يعمل فيما (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى)".واوضح البيان، "حيث اعترف هؤلاء المجرمين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية خلال التحقيق الابتدائي والقضائي".