100 طائرة تشارك في تدريبات سنوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت، اليوم الإثنين، التدريبات الجوية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكره مصدر عسكري.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته القول إنه من أجل التدريبات التي ستستمر خمسة أيام، سوف تستخدم الدولتان 100 قطعة جوية، تشمل طائرات اف -15 كيه وكيه أف -16 من كوريا الجنوبية وطائرات أف-16 من أمريكا. وأضاف المصدر أنه لم يتم إرسال قطع عسكرية من البر الرئيسي الأمريكي هذه المرة.

وتجري أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات جوية على نطاق ضيق منذ أن تم تعليق تدريبات الطيار اليقظ لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ورفضت القوات الجوية الكورية الجنوبية توضيح طبيعة المناورات، واكتفت فقط بالقول إن التدريبات تتم " بطريقة متوازنة" وفقا للخطة السنوية.

وتصف كوريا الشمالية تدريبات أمريكا وكوريا الجنوبية بأنها تدريب على الحرب من أجل الغزو، وتستخدمها كمبرر للاستفزازات.