بريطانيا تمهل فرنسا لسحب تهديداتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

طالبت بريطانيا اليوم الاثنين فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة وإلا فسوف تواجه إجراء قانونيا بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس لشبكة سكاي نيوز "لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماما منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء".

وأضافت "لم يكن تصرف الفرنسيين منصفا. ليس ضمن شروط اتفاق التجارة. وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون".