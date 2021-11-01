بعد تصريح "الاستقالة غير واردة".. رسالة عاجلة من ميقاتي لقرداحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، نقلا عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله إنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلّب حسه الوطني على أي أمر آخر لنزع فتيل أزمة مع السعودية ودول الخليج.



وطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية الجمعة احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.

ويوم السبت، دعا مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، الوزير قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع دول خليجية عدة.

وقال رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إن ”آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي“.

وكانت السعودية استدعت، يوم الجمعة، سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال (قبل تعيينه بهذا المنصب) في حديث مسجل ”في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية، يجب أن تتوقف“.

واعتبر قرداحي أن ”الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي“، ليوجه له أحد الحضور سؤالا ”هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟“.

ورد قرداحي ”أكيد هناك اعتداء، ليس لأنها السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في سنة أو ثلاث لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات“.