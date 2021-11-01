سيؤول تسعى لإنجاح زيارة محتملة لبابا الفاتيكان إلى جارتها الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسعى كوريا الجنوبية إلى إنجاح زيارة محتملة لبابا الفاتيكان لجارتها الشمالية بحثا عن دفع عملية السلام في شبه الجزيرة.



وحثت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بيونج يانج على الرد بشكل إيجابي بعد أن أبدى بابا الفاتيكان استعداده لزيارة كوريا الشمالية، معربة عن أملها في التقدم في الجهود لتحسين السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا جاء في بيان لوزارة الوحدة بعد أن قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الاثنين إن البابا فرنسيس أعلن استعداده لزيارة كوريا الشمالية، وذلك خلال لقائهما في الفاتيكان الأسبوع الماضي.

والتقى مون والبابا فرنسيس يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما. وقال مون في الاجتماع إن زيارة البابا لكوريا الشمالية سوف تعزز السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية أن البابا قال إنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية إذا تلقى دعوة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لي جونج جو، في إفادة صحفية دورية: "مع إعادة التأكيد على استعداد البابا لزيارة كوريا الشمالية، نأمل أن تستجيب كوريا الشمالية وتمهد الطريق لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية".

كان الرئيس الكوري الجنوبي وبابا الفاتيكان قد التقيا في المرة السابقة في عام 2018 خلال زيارة رسمية لمون إلى إيطاليا.

وفي ذلك الوقت، وجه مون دعوة شفهية إلى البابا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لكن الزيارة البابوية لم تتحقق وسط الجمود في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج.

وإذا قام البابا فرنسيس بالفعل بزيارة كوريا الشمالية، فسوف تكون الزيارة البابوية الأولى لها.