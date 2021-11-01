الإمارات تجيز استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجازت دولة الإمارات، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر"، للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، بناء على نتائج الدراسات السريرية.



وسمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بحسب بيان لها، بالاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، "بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

كما أعلنت عن بدء توفير الجرعة الداعمة لمن تلقوا لقاحات "فايزر -بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة، مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاما، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاما العاملين في خط الدفاع الأول.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح "فايزر- بيونتك" للفئة العمرية 5 إلى 11، وتوفير الجرعة الداعمة، "يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية، وتعمل دوماً على تسخير كافة الإمكانيات لتحصين المجتمع".