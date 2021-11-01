الجنائية الدولية تبدأ تحقيقا أوليا بفنزويلا حول جرائم ضد الإنسانية.. التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى فنزويلا حيث يجري تحقيقا أوليا في جرائم مزعومة ضد الإنسانية.



ووصل خان إلى كركاس بدعوة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في إطار جولة له في أمريكا اللاتينية قادته في وقت سابق إلى كولومبيا.

وذكرت قناة "في تي في" الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المدعي العام وصل إلى مطار مايكويتيا حيث كان في استقباله وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا.

وكتبت القناة على تويتر أن "الزيارة التي تستجيب لدعوة رسمية وجهتها الدولة الفنزويلية عبر مكتب المدعي العام للجمهورية، تأتي في إطار العلاقات المؤسساتية التي تُقيمها فنزويلا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها".

وأضافت أنه سيُتاح لخان أن يطّلع "عن كثب على التقدم الذي تحرزه مؤسسات الدولة وأن يقيم حوارا تعاونيا إيجابيا" خلال الزيارة.

وكانت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا فتحت تحقيقا أوليا عام 2018 في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان من جانب نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ولا سيما حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017 والتي قُتل خلالها نحو مئة شخص.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بن سودة إن هناك "أسسا منطقية" للاعتقاد بحصول جرائم ضد الانسانية، لكنها اختارت أن ترى إن كانت كراكاس ستُحضر المرتكبين أمام العدالة.

وسيتعيّن على خان أن يقرّر إذا كان سيطلب من القضاة فتح تحقيق كامل في القضية، مما قد يستدعي توجيه اتّهامات إلى المرتبطين بحملة القمع.