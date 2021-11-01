اعتباراً من اليوم.. تايلاند تفتح أبوابها للسائحين الملقحين من 63 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

فتحت تايلاند أبوابها للقادمين إليها جوا من إجمالي 63 دولة اعتبارا من اليوم الاثنين.



وتشمل قائمة الدول التي وافقت عليها وزارة الخارجية التايلاندية كلا من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي وبوتان، وألمانيا والنمسا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت البلاد أعلنت في البداية قائمة من 46 دولة، إلا أنها أضافت 17 دولة أخرى إليها مطلع الأسبوع.

ويتعين أن يكون المسافرون قد تم تلقيحهم بالكامل ضد كورونا، وأن تكون لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبية قاموا بإجرائها في غضون 72 ساعة من المغادرة إلى البلاد.

وعند الوصول، يتعين عليهم الخضوع لاختبار إلزامي آخر، وبعد ذلك لا يكونون بحاجة إلى الحجر الصحي قبل زيارة إجمالي 17 موقعا في البلاد تم فتحها للسياحة حتى الآن، من بينها جزيرة بوكيت والعاصمة بانكوك والمركز الثقافي في شيانج ماي في الشمال.

أما المسافرين غير الحاصلين على اللقاح فيتعين عليهم قضاء عشرة أيام في حجر صحي بأحد الفنادق بعد الوصول إلى البلاد.

وتتطلع تايلاند إلى استئناف سريع لقطاع السياحة، المتوقف بصورة شبه كاملة منذ أكثر من عام ونصف.