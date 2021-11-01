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لجنة الإعلام تناقش إهمال مئذنة مسجد "الحبشى" الأثرية وعدم ترميمها.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تناقش اليوم الاثنين لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن الاهمال وعدم المحافظة علي مباني ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور، وعدم البدء في أعمال الترميمات.

 

جدير بالذكر أن مسجد الحبشي هو مسجد تاريخي يقع في قلب المدينة القديمة بدمنهور، ويعتبر مسجد الحبشي من أروع مساجد دمنهور فخامة، حيث جمع المعمار فيه كل فنون العمارة المملوكية، وضع حجر أساس المسجد الملك فؤاد الأول في عام 1920 م.

 

ويحيط بهذا المسجد سور له بابان يؤديان إلى حديقة المسجد وعلي يسار الباب الأول سبيل مياه يتخذ شكلًا مثمن الأضلاع، وبكل ضلع يتواجد صنبور المياه، ويعلوا كل صنبور زخارف نباتية، والمسجد مدرج ضمن جداول هيئة الآثار المصرية، بناه الأمير عبد الرحمن الحبشي و جعل حمام الحبشي وقف له.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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