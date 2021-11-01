شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات المستوردة طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الضريبة الجمركية المحصلة على الآلات والمعدات التي تستوردها المشروعات 2% وذلك وفقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، حيث نصت المادة رقم 28 من القانون على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

ووفقا للقانون، تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .