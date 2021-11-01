لجنة برلمانية تستعرض آخر تطورات إنشاء وحدات حقوق الإنسان بـ"الصحة والتضامن"

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعات الأسبوع الجارى لمناقشة إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة.

فى يوم الاثنين تستعرض اللجنة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة والسكان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

فيما تستعرض اللجنة يوم الثلاثاء، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأسفرت نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، فضلا عن فوز كلا من النائبان أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر.