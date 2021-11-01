محافظ المنيا: توفير الأراضي اللازمة للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد؛ لدراسة ترشيح عدد من المواقع التي تصلح لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز الخمسة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن مشروعات الصحة التي يُجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، موضحًا أنه جرى حصر كافة الوحدات المطلوب لها أراضي، وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لإنشاء (الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة)، بالمراكز المستهدفة بالمحافظة، بأسرع وقت وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، موقف مدى توافر الأراضي المطلوبة، لإنشاء الوحدات الصحية، ومراكز طب الاسرة، المستهدفة من التطوير، ومدي أمكانية زيادة مساحات تلك الأراضي، وما جرى توفيره من أراضي ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية، والخدمية اللازمة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة، لإقامة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة.