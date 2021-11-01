إصابة 5 مجندين في حادث انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 مجندين، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وبالانتقال إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأسفر الحادث عن إصابة "الرواي.ع.ف"21 عامًا، و"حسن.م.ع" 23 عامًا، و"ي.م.ا" 22 عامًا، و"ابراهيم.م.م" 20 عامًا، و"طارق.ع.ع" 22 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.