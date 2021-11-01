الأرصاد: بدأنا موجة التقلبات في الطقس.. وهذه هي الظاهرة الأكثر تأثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الحالية في حالة الطقس تأتي في النصف الثاني من فصل الخريف والمعروف بفصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، لافته إلى أننا شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، كما شهدت العديد من المحافظات تقلبات عبارة عن أمطار غزيرة ومتوسطة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، لمصراوي، أن حالة الطقس بدأت في تحسن، لكن تستمر فرص الأمطار المتوسطة ببعض مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، وتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار على مناطق القاهرة خلال هذا الأسبوع.

وتابعت: "ستبدأ أيضًا درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، كما ستكون الظاهرة الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والطرق الصحراوية".

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة كان نتيجة وجود منخفض السودان الموسمى، أدى أيضًا لجود بعض الأمطار الرعدية في العديد من المحافظات.

وأوضحت أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، لذلك يجب ارتداء الملابس الخريفية خلال هذه الفترة.