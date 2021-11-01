صور.. دورة تدريبية للعاملين في شركة مياه الشرب بالفيوم على تقنيات الحاسب الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

قال السيد المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إنه جرى تنظيم دورة تدريبية لمدة 3 أيام متصلة عن طريق الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة تحت مسمى اكسيل متقدم (advanced excel).

وأضاف عبد الجليل أن البرنامج التدريبي يهدف لتعريف العاملين ببرامج الاكسيل المتقدم وذلك لرفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهاراتهم الإدارية وكيفية التعامل مع الحاسب الآلي وإعداد الخطابات والتقارير الخاصة بالعمل وذلك من أجل الارتقاء ورفع مستوى العاملين بالشركة.

حاضر في الدورة التدريبية المهندس عادل عبد المنعم رئيس القطاع التجاري والمشرف على نظم المعلومات.