"المسئول الحكومي المحترف".. مبادرة لرفع مستوى الخدمات في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، لتدريب العاملين بالمديريات الخدمية على خدمة العملاء وإدارة العمل الجماعي، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأجرت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لقاعة التدريب بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير أعمال التدريب، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة من التدريب.

وأكدت نائب المحافظة أنه هذا البرنامج التدريبي يستهدف 400 موظف شباك أمامي على مستوى محافظة جنوب سيناء، ويتضمن البرنامج على حزمة من التدريب العملي والنظري على محاور تدريبية مختلفة، منها خدمة العملاء، وإدارة العمل الجماعي، لتقديم خدماتهم للجمهور بأسلوب وفكر جديد ودرجة كفاءة على أعلى مستوى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف تدريب 6241 موظف خلال 4 مراحل، وجرى بالفعل تدريب 5901 موظف، داخل القاعات التدريبية بمدينتي الطور وشرم الشيخ، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في كافة المؤسسات الحكومية.

وأوضحت أن الموظفين الذين جرى تدريبهم لهم دور كبير في نقل الخبرة داخل مؤسسات التي يعملون بها من خلال إرشاد وتعليم زملائهم الذين لم يحصلوا على التدريب، بهدف نقل الخبرة وتعميمها، للوصول لأعلى جودة في مستوى الأداء.

على جانب أخر حرصت مديرية الصحة بجنوب سيناء في المشاركة في البرنامج التدريبي بحضور ٤٤ متدرب، وعلى رأسهم الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، للاستفادة من البرنامج في تطوير منظومة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.