تراجع البطاطس وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البصل، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو البطاطس جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و7 جنيهات، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 و18 جنيها.