عاجل.. رئيس الوزراء الياباني يتجاوز امتحان الانتخابات "الصعب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوزه اليوم الإثنين، في الانتخابات، بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية، تمكنه من البقاء في المنصب.



وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

فيما قال كيشيدا إن حزبه الليبرالي الديمقراطي حصل لوحده على 261 مقعدا "ثمينا".

وقال كيشيدا في إعلان الفوز: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس... إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديموقراطي و(حزب) كوميتو".

وأمس الأحد فتحت مراكز الاقتراع اليابانية أبوابها أمام الناخبين، للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطني.

وخاض كيشيدا انتخابات بمثابة امتحان له، ولحزبه، بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء الشهر المنصرم، في ظل اتهام بسوء تصديه لجائحة فيروس كورونا.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة كانت تشير إلى أنه من المرجح أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف "كوميتو" بالأغلبية في المجلس.