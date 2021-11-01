إسبانيا تتبرع بـ20 مليون جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعهدت إسبانيا، الأحد، التبرع بـ20 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للدول الفقيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للجرعات التي التزمت توزيعها إلى 50 مليوناً.



وقال رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي بروما في ختام قمة مجموعة العشرين: "أفضل شيء يمكننا القيام به هو ضمان الوصول الشامل والعادل للقاحات ضد كوفيد-19".

وأضاف: "نحن ملتزمون زيادة كبيرة لجهة إمداد وتوفير وتأمين اللقاحات وإعطائها في البلدان النامية".

وتابع: "للمساهمة في هذا الهدف بشكل ملموس أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستحترم التزامها التبرع بثلاثين مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام، وأننا سنتبرع بعشرين مليون لقاح إضافي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022".

وتعهدت إسبانيا في سبتمبر/أيلول التبرع بـ7.5 ملايين جرعة من اللقاحات الإضافية في إطار آلية "كوفاكس" الدولية، ما رفع تعهداتها إلى 30 مليون جرعة.

مع تلقيح 88.5% من سكانها بالكامل باتت إسبانيا واحدة من أولى الدول لناحية حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في أوروبا.

وسجل هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، ما يزيد عن 87 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لوزارة الصحة الإسبانية.