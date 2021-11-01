الرئيس الامريكي يوجه رسالة تحذيرية لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رسالة تحذيرية إلى إيران على خلفية تهديد مصالح واشنطن في المنطقة.



وقال بايدن إن الولايات المتحدة "سترد" على الأفعال التي تقوم بها إيران ضد مصالح واشنطن بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة.

وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات من تحذير أطلقه وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية لصناعة سلاح نووي يتناقص.

وأضاف بلينكن في رده على إمكانية استخدام الخيار العسكري في التعامل مع إيران قائلا: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتستخدم مليشيات موالية لطهران مسيرات إيرانية الصنع في استهداف مصالح أمريكية في العراق.

كما تملك مليشيات إيرانية في اليمن ولبنان وسوريا أسلحة إيرانية ومسيرات تستخدمها في شن عمليات إرهابية على حلفاء الولايات المتحدة.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع العام الماضي دعت أذرع إيران في المنطقة لاستهداف مصالح أمريكية كما تمثل إيران تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في الخليج العربي بعد سلسلة هجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.