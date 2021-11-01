الصين ترد على تقرير أمريكا حول نشأة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصفت الصين، الأحد، تقريرا للمخابرات الأمريكية بشان نشأة جائحة كوفيد-19 بأنه غير علمي وليس له أي مصداقية.



وكان هذا التقرير الذي رُفعت عنه السرية قد قال إن نظرية أن "كوفيد -19" نشأ في مختبر منطقية.

وأوضح التقرير المحدث للمخابرات الأمريكية الذي نُشر، السبت، أن كلا من النظريتين اللتين تقولان إن كوفيد-19 نشأ بشكل طبيعي وتسرب من مختبر منطقية لشرح كيف أصاب فيروس سارس-كوف-2 ، المسؤول عن كوفيد-19، البشر لأول مرة ولكن الحقيقة قد لا تُعرف على الإطلاق.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في بيان، إن "الكذبة التي تكررت ألف مرة لا تزال كذبة".

وأضاف أن أجهزة المخابرات الأمريكية "لديها سمعة في الاحتيال والخداع".

وأشار إلى أن "تتبع نشأة فيروس كورونا المستجد قضية خطيرة ومعقدة لا ينبغي ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون علماء العالم".

ونفت الصين باستمرار مزاعم تسرب الفيروس من مختبر متخصص في مدينة ووهان حيث تم رصد كوفيد-19 لأول مرة في نهاية عام 2019.

وكرر وانغ أيضا دعوات الصين للولايات المتحدة لفتح مختبرها الخاص في فورت ديتريك أمام الخبراء الدوليين.

واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، ونُشرت هذا العام، بشكل شبه كامل النظرية القائلة بأن كوفيد-19 نشأ في مختبر . وقالت إن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أنه أصاب البشر بشكل طبيعي ربما عن طريق تجارة الحيوانات.

وقال منتقدو الدراسة إنها لم تفحص مختبرات ووهان ولم تراجع البيانات الأولية اللازمة لفهم طرق الانتقال المبكرة للفيروس.