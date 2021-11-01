روسيا تؤكد أنها ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني في هذ الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمسكت روسيا أمام قمة "مجموعة العشرين" بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.



دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن الهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وليس قبل ذلك، أمام قمة مجموعة العشرين.

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في روما اليوم الأحد "لقد أعلنا أننا سوف نحقق حياد ثاني أكسيد الكربون في موعد لن يتجاوز 2060.. هذا هو التزامنا المدروس ونحن نتمسك به".

ولم يتم الاتفاق على الهدف المحدد في عام 2050 خلال قمة مجموعة العشرين، على الرغم من أن هذا التاريخ كان جزءا من مسودة بيانات سابقة.

وذكر لافروف، "لم يثبت لنا أحد أو لأي شخص آخر أن تاريخ 2050 هو تاريخ يجب أن يوقع عليه الجميع".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الشهر الجاري إن بلاده ستسعى لأن تصبح محايدة الكربون في غضون أربعة عقود، وهو ما يعتبر تغيراً مذهلاً في موقفه بشأن تغيّر المناخ.

وقال بوتين: "لقد وضعنا هدفاً محدداً، وهو موعد لا يتجاوز العام 2060".

وقاومت روسيا، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم ورابع أكبر مُصدّر لانبعاثات الغازات الدفيئة، حتى الآن الضغوط الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وكان بوتين، حتى وقت قريب يتجاهل المخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ووقعت موسكو على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 قبل عامين، لكنها لم تتخذ سوى القليل من الإجراءات إلى أن أمر بوتين، بتطوير استراتيجية الكربون في شهر يونيو. كما وقّع على قانون المناخ لإنشاء إطار عمل للمشاريع الخضراء وتطوير تجارة الكربون في شهر يوليو الماضي.