مقتل 5 شرطيين في بوركينا فاسو إثر هجوم قرب حدود مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 5 عناصر شرطة على الأقل في بوركينا فاسو الأحد، إثر هجوم قرب الحدود مع مالي.



ويعد ذلك رابع هجوم دام في غضون أسبوع يستهدف قوات الأمن التي تحارب الإرهابيين في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت قوات الأمن لوكالة فرانس برس :"في ساعة مبكرة هذا الصباح، قرابة السادسة صباحا، هاجم مسلحون مجهولون مركز الشرطة في بلدة دي" الواقعة بمنطقة سورو.

وأعرب مصدر آخر رفض الكشف عن اسمه وقريب من وزارة الأمن، عن أسفها قتل 5 شرطيين في الهجوم الذي لم ينسبه لأي مجموعة بالتحديد.

وأضاف المصدر قائلا: "إضافة إلى الشرطيين الخمسة الذين سقطوا، اعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين"، مؤكدا "بدء عمليات للعثور على المفقودين".

وترزح بوركينا فاسو تحت وطأة هجمات إرهابية منذ 2015، غالبيتها في مناطق شمال البلاد وشرقها على مقربة من مالي والنيجر، وكذلك في الجنوب.

الجمعة، هاجم المتمردون قافلتين عسكريتين ما أدى إلى مقتل جندي على الأقل وإصابة آخر بجروح، في شمال البلاد وشرقها.

أدت الهجمات في بوركينا فاسو، والتي كثيرا ما تنسب لمجوعات إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة، إلى مقتل نحو 2000 شخص وأرغمت أكثر من 1,4 مليون شخص على الفرار من ديارهم.