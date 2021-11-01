شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات رصف شوارع وبروتوكول تعاون بشأن أملاك الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن رصف وتمهيد شارع هيئة تدريس جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة .

فيما، تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، ووزارة الموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم (4) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت منذ أيام، لتقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات، وانتهت اللجنة إلى استمرار نظر الموضوع، وعقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر لعرض خطة وزارة التنمية المحلية في تطبيق أحكام هذا القانون على ارض الواقع من خلال تنفيذ دورات تدريبية لسكرتيري عموم المحافظات والقائمين على تطبيق هذا القانون.