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الرئيس الأمريكي: لم أرشح نفسي للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.

وأضاف بايدن - في تصريحات له على هامش قمة العشرين في العاصمة الإيطالية روما تعليقا على تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي مؤخرا، حسب صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية - أنه رشح نفسه من أجل مساعدة الأمريكيين لدعم أعمالهم وتحسين أجورهم وزيادة وظائفهم.

وأشار إلى أنه جاء كذلك من أجل محاربة التغير المناخي والمساعدة في حل الأزمة التي تسببت فيها جائحة .​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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