كوريا الجنوبية تسجل 1686إصابة جديدة بكورونا و 9 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 366 ألفا و 386 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2858.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ14ر41 مليون شخص، أو نحو 1ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 68ر38 مليون شخص، أو 3ر75 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.​