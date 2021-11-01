حدث ليلاً| الرئيس يناقش سبل العلاقات الثنائية مع النمسا بجلاسجو.. وبدء تطبيق الأسعار الجديدة للسلع ا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-السيسي: تسوية أزمات المنطقة تتم بتحقيق الاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسوية أزمات المنطقة تتم بتحقيق الاستقرار وباستعادة أركان الدولة الوطنية، وبدعم مؤسسات الدول، وبتعزيز قدرة جيوشها الوطنية وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.

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-59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم.

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-ننشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض على البرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية في المجلس.

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-عربات جديدة وتحديث إشارات.. النقل تستعرض استراتيجية تطوير السكة الحديد

كشفت وزارة النقل عن استراتيجيتها لتطوير السكة الحديد والنهوض بها خلال 7 سنوات.

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-وكيل الأمم المتحدة: مصر نموذج لدولة تبنت أهداف برنامج المستوطنات البشرية وحققت نجاحًا لافتًا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأقصر. وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

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-الأسعار الجديدة تطبق غدًا.. الإثنين بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الاثنين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

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-عربات جديدة وتحديث إشارات.. النقل تستعرض استراتيجية تطوير السكة الحديد

كشفت وزارة النقل عن استراتيجيتها لتطوير السكة الحديد والنهوض بها خلال 7 سنوات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وكيل الأمم المتحدة: مصر نموذج لدولة تبنت أهداف برنامج المستوطنات البشرية وحققت نجاحًا لافتًا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأقصر. وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

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-بريطانيا: لقاح أكسفورد الجديد سيضع حداً لمتغير دلتا

قالت جامعة أكسفورد إنها على وشك تحقيق اختراق آخر لفيروس كورونا في المملكة المتحدة والعالم، حيث يتم تطوير نسخة جديدة ومعدلة من لقاح أكسفورد لاستهداف متغير "دلتا".

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-حبس 3 متهمين في واقعة إعياء السائحين بفندق الغردقة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة، وكبير الطهاة، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة.

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-وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الخلية الوزارية لحل أزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج لن تجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن جهودها الخلية فشلت في التوصل إلى حلحلة للأزمة.

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-المغرب: قرار الجزائر بوقف توريد الغاز لأوروبا تأثيره ضئيل على أداء نظام الكهرباء

أفاد بيان مشترك لمكتب المغرب للهيدروكربورات والمعادن ومكتب المغرب للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء أمس الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا، سوى تأثره ضئيل على أداء نظام الكهرباء في المغرب.

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-وزير سعودي: قمة العشرين تؤكد أمن الطاقة والالتزام بالعمل الجماعي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ أن قمة قادة مجموعة العشرين في دورتها الحالية بإيطاليا، تؤكد البناء على ما اعتُمد من مبادرات نوعية في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة مثل إقرار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتأكيد أمن الطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي والالتزام بتقديم تسهيلات للدول الأقل نمواً لاستخدام الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

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-الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا "فايزر- بيونتيك" للفئة (5-11 سنة)

أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي، الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

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-بايدن يلقي باللوم على الصين وروسيا في خروج قمة العشرين بقرارات مبهمة

أنحى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللائمة على الصين وروسيا في إصابة الكثير من الناشطين في مجال المناخ بخيبة أمل، جراء نتائج قمة مجموعة العشرين.

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-قتلى وجرحى ومنازل مدمرة في انفجار خط غاز بالمكسيك

لقي شخص حتفه وجرح 11 آخرون جراء انفجارات شديدة بخط أنابيب للغاز المسال في ضواحي مدينة بويبلا المكسيكية، حيث نجمت الانفجارات عن أنشطة غير قانونية لسرقة الغاز، وفقًا لما ذكره ممثلو حكومة ولاية بويبلا في مؤتمر صحفى اليوم الأحد.

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-اصطدام قطارين في شمال غرب إنجلترا وسيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث

أعلنت شرطة مدينة ولت شاير، أن قطارين اصطدما في شمال غرب إنجلترا، وأن سيارات الشرطة والإسعاف تهرع إلى مكان الحادث، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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