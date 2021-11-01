أبرز ما قالت ماكرون عن صفقة الغواصات

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، كذب عليه في صفقة الغواصات سبتمبر/أيلول الماضي.



وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين الأستراليين الذين سافروا لتغطية مجموعة العشرين، أضاف ماكرون: "لدي الكثير من الاحترام لبلدكم. لدي الكثير من الاحترام والكثير من الصداقة لشعبكم وأقول فقط عندما يكون هناك احترام يجب أن تكون صادقا وعليك أن تتصرف طبقا لهذه القيمة وبما يتوافق معها".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، أجاب: "أنا لا أعتقد،أنا أعلم".

وأشار إلى أنه لا بد من بذل المزيد لإعادة بناء الثقة بين البلدين الحليفين.

ويزور ماكرون وموريسون روما لحضور قمة مجموعة العشرين لتصبح أول مرة يلتقيان فيها منذ أن ألغت أستراليا صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا في إطار تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا أعلن في سبتمبر/ أيلول.