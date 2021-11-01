محمد الفلاح - أردوغان: لمست نهجا إيجابيا من بايدن بشأن شراء طائرات إف 16

الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إنه لمس ”نهجا إيجابيا“ من جانب نظيره الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بطلب تركيا شراء مقاتلات من طراز ”إف-16“.



واجتمع بايدن وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، الأحد، وذلك في ظل طلب تركيا شراء طائرات إف-16 مقاتلة، والتوتر بين البلدين بشأن حقوق الإنسان.

وقال بايدن لأردوغان إن صفقة شراء مقاتلات ”إف-16“ يجب أن تمر بعملية لإقرارها في الولايات المتحدة.

وعما إذا كان يعتزم بيع تلك الطائرات لتركيا، قال إنه وأردوغان ”يخططان لإجراء محادثات مجدية“، حسب ”رويترز“.

من جانب آخر، قال أردوغان للصحفيين في روما إنه ”كرر لبايدن موقف تركيا فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا“ التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا في محاربة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، لكن أنقرة تعتبرها جماعة إرهابية.

وأضاف: ”قلت له أيضا إن تلك المشكلات قد تكون خطوات تضر بتضامننا، أعتقد أن العملية التي كانت متواصلة حتى الآن لن تستمر على هذا النحو من الآن فصاعدا“.

وبين الرئيس التركي أن بلاده ستتخذ ”خطوات إيجابية“ مع فرنسا وإيطاليا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي ”ستامب-تي“ التي طورتها شركة ”يوروسام“ الفرنسية الإيطالية.

وتخضع أنقرة لعقوبات أمريكية لشرائها بطاريات الدفاع الصاروخي الروسية ”إس-400“. وتسعى تركيا منذ سنوات للحصول على منظومة تعتمد على ”ستامب-تي“ أو تطويرها لكنها لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.

وحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية التركية، فقد استغرق لقاء أردوغان وبايدن المغلق، نحو ساعة و10 دقائق، في مركز نوفولا للمؤتمرات، حيث تعقد أعمال قمة مجموعة العشرين.