شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم قطاري ركاب بعد خروج أحدهما عن مساره بجنوب إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في إنجلترا يوم أمس الأحد، إن قطاري ركاب تحطما بعد خروج أحدهما عن مساره في مدينة سالزبوري بجنوب إنجلترا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وقالت شركة "نتورك ريل" إن العربة الخلفية لقطار ركاب خرجت عن مسارها بعد اصطدامها بجسم ما عندما اقترب من المحطة في سالزبوري، وأدى ذلك الانحراف عن السكة إلى اصطدام قطار ثان بالقطار الذي خرج عن مساره.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنه لم يسقط قتلى، وبينت أن عددا من الأشخاص أصيبوا في الحادث لكنها لم تذكر تفاصيل.