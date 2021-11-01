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تحطم قطاري ركاب بعد خروج أحدهما عن مساره بجنوب إنجلترا

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في إنجلترا يوم أمس الأحد، إن قطاري ركاب تحطما بعد خروج أحدهما عن مساره في مدينة سالزبوري بجنوب إنجلترا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وقالت شركة "نتورك ريل" إن العربة الخلفية لقطار ركاب خرجت عن مسارها بعد اصطدامها بجسم ما عندما اقترب من المحطة في سالزبوري، وأدى ذلك الانحراف عن السكة إلى اصطدام قطار ثان بالقطار الذي خرج عن مساره.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنه لم يسقط قتلى، وبينت أن عددا من الأشخاص أصيبوا في الحادث لكنها لم تذكر تفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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