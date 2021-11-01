شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. إعادة فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية اليوم الاثنين وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر وذلك بعد 18 شهرا من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء.