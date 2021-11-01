شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تبحث آخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بحث آخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية، بحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، التقى بداية الأسبوع الحالي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك فى إطار الاتصالات المتوالية التى تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري شدَّد مُجددًا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، فضلًا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.