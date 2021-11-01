محمد الفلاح - بايدن: سنرد على تصرفات إيران ضد المصالح الأمريكية

الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ”سترد“ على الأفعال، التي تقوم بها إيران ضد مصالح واشنطن، بما في ذلك استخدامها طائرات مسيرة، بحسب ”رويترز“.



وأعلنت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة، الجمعة، تستهدف أعضاء في ”شبكة من الشركات والأفراد قدموا دعما مؤثرا“ لبرامج الطائرات دون طيار وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطالت العقوبات سعيد آغاجاني، قائد قيادة الطائرات دون طيار التابعة لقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“، فإن هذه العقوبات، التي فرضت بموجب صلاحيات لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تجمد أي أصول للشركات والأشخاص المستهدفين داخل النطاق القضائي للولايات المتحدة، كما أنها قد تزيد من صعوبة قيام الشركات بشراء الأجزاء اللازمة لتلك الطائرات من الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها، ألقوا باللوم على إيران ووكلائها في شن هجمات بطائرات مسيرة على القوات الأمريكية وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك ضد قاعدة أمريكية في سوريا، الأسبوع الماضي، وكذلك البنية التحتية الإستراتيجية للطاقة والملاحة الدولية.