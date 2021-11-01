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المغرب: قرار الجزائر بوقف توريد الغاز لأوروبا تأثيره ضئيل على أداء نظام الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط-(أ ش أ):

أفاد بيان مشترك لمكتب المغرب للهيدروكربورات والمعادن ومكتب المغرب للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء أمس الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا، سوى تأثره ضئيل على أداء نظام الكهرباء في المغرب.

وأضاف البيان أنه "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد كافة الجهات فى المغرب بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".

جدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة "سونطراك" بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر أراضي المغرب.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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