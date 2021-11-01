"قيدها 3 سنوات بالسلاسل".. حبس الأب المتهم بحجز ابنته بمنزل مهجور في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أمرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس والد الطفلة "شهد"، 13 عاما بقرية كوم النور، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتعذيب طفلته وحبسها في منزل مهجور لمدة تقترب من 3 أعوام بعد أن قيد قدميها بسلاسل حديدية أعاقتها عن الحركة إلى أن اكتشف الجيران وجودها وتمكنوا من تصويرها على حالتها وأبلغوا شرطة ميت غمر والتي انتقلت على الفور إلي المكان وألقت القبض على الأب وفك الطفلة من أغلالها ونقلها إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وكان مأمور مركز شرطة ميت غمر، تلقى بلاغا من أهالي قرية كوم النور دائرة المركز بعثورهم على الطفلة شهد محمد صبري درويش، 13 عاما، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكي داخل منزل مهجور بالقرية.

انتقل الرائد رامي أبو شيته، رئيس مباحث مركز ميت غمر، إلى مكان الواقعة، وبسؤال الطفلة أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج من البيت وأنه هو من وضع القيود في رجليها، وأنه سبق ووضع السلاسل الحديدية في يديها إلا أنه فكها وربطها في قدميها لتسطيع تناول الطعام.

ونجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية من ضبط الأب المتهم والذي اعترف أنه هو من وضع الطفلة في القيود حتى يضمن عدم خروجها من البيت.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيق.​