​​"خارجية النواب" تناقش عددًا من مشكلات المصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة كريم درويش، المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

واستعرص نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أبرز المشكلات التى تواجه المصريين في الخارج، والتي تتلخص في إساءة موظفي القنصليات للمصريين عند التعامل، ونقص أعداد القنصليات فضلًا عن قلة عدد الموظفين في القنصليات.

وطالب النواب، بالعمل على توثيق عقود العمل للعمال فى الخارج، وعدم تأخير شهادات الميلاد والوفاة للمغتربين، كما أوصوا بسرعة زيادة أعداد الموظفين في القنصليات.

وأكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نواب الشعب وخاصة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سند لجميع المصريين في الخارج.

وأضاف "دوريش" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء اليوم المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج: "جميع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية يحملون على أكتافهم مشكلات المصريين في الخارج ويسعون على حلها".

وشدد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستواجه أي موظف بالقنصليات يسيء للمواطن المصري في الخارج قائلًا: "أي موظف يغلط في المصريين في الخارج والله ما هنرحمه".

بدوه وجّه السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الشكر لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلًا: "شاكر ليكم على تبصيركم بالأزمات التي تواجه المصريين فى الخارج وسنعمل علي سرعة حلها وأنا بابي مفتوح للجميع" مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جده من أجل إنهاء كل المشكلات.