شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة في مأرب.. «باليستي حوثي» يستهدف مسجداً ويوقع 13 مدنياً بين قتيل وجريح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب صاروخ باليستي حوثي في مجزرة مروعة، مساء أمس الأحد، حيث استهدف منطقة العمود السكنية بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.
وأوضحت مصادر إعلامية، وفقا لقناة “الحدث”، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي، مسجداً تابعا لمركز السلفيين في قرية العمود الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة.
الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 13 مدنياً بين قتيل وجريح، أغلبهم طلاب علم كانوا نائمين داخل المسجد.
وتابعت المصادر، أن مواطنين لازالوا يقومون بالبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وان هذه الحصيلة هي لمن تم انتشالهم حتى الآن فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة في مأرب.. «باليستي حوثي» يستهدف مسجداً ويوقع 13 مدنياً بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.