شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مفاجئ.. رئيس الحكومة اللبنانية يُكذّب تصريحات جورج قرداحي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في تطور مفاجئ يكشف مدى التخبط في التصريحات التي تخرج من الحكومة اللبنانية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، بيانًا ينفي فيه تصريحات نُسبت إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد ساعات طويلة من نشرها في جميع وسائل الإعلام.
وكانت قناة “الجديد” اللبنانية، نشرت تصريحات منقولة عن وزير الإعلام جورج قرداحي في اتصال مع رئيس الحكومة “ميقاتي”، قال فيها إنه “لن يستقيل وأن الحكومة باقية”، فيما أكد المكتب للقناة- مرة أخرى- أنه “لم يجر أي اتصال في هذا الصدد” بين الطرفين.
وكانت القناة أفادت بأنها علمت أنه في آخر اتصال جرى بين الطرفين، قال قرداحي لميقاتي: “لا أنا سأستقيل ولا حكومتك ستطير”، وأضافت أن قرداحي سأل ميقاتي: “هل تضمن أن حكومتك ستبقى على حالها إذا قدمت استقالتي؟”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.
ورأى نشطاء أن هذا النفي قد يسبق إعلان الحكومة تراجع “قرداحي” وتقدمه باستقالته رسميا لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الأكبر في تاريخ لبنان، والتي تنذر بقطيعة مع دول الخليج.
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